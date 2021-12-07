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İnönü Üniversitesi 258 Sözleşmeli Personel alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Aralık 2021 Salı 10:56
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İnönü Üniversitesi 258 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edecek. İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar 2020 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın işe alınacak.

Sıralamaya girenlerin 1 katı kadar yedek pozisyon belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacak.

Başvurular 7 - 21 Aralık 2021 tarihleri arasında şahsen yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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