"İnovasyonu gençlerin hayallerini gerçekleştirme imkanı olarak değerlendiriyoruz"

İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 9. Türkiye İnovasyon Haftası'nda yaptığı konuşmada, İnovasyonu, gençlerin serbest bir şekilde hayallerini geçekleştirme imkanı olarak olarak değerlendiriyoruz. Tüm altyapımız, binlerce tesisimiz, gençlerimizin düşüncelerini hayata geçirmelerinde, onlara teknik, idari ve mali destek sunmak ve katkı sağlamak şeklinde" dedi.



Ticaret Bakanlığı'nın desteği, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin(TİM) ev sahipliğinde, 'İnovasyonun Yeni Yüzyılı' temasıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 9. Türkiye İnovasyon Haftası etkinliklerine, bugün Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı.





"İNOVASYONUN DEĞİŞİME UYUM SAĞLAMASI GEREKİYOR"



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ihracatçıların Türkiye'yi dünyada temsil ettikleri için gururlu olduklarını belirterek, "İhracatçılarımız üretiyor ve gayret gösteriyorlar. Bunun yanı sıra ülkemizin gençlerine umut aşılıyor ve örnek oluyorlar. Türkiye İhracatçılar Meclisi, bu vesileyle ülkemizdeki ihracatçılar ülkenin istihdamına büyük katkılar sunuyor.



Tabi ki yenilikçi projeler, bu meclisin ortaya koyduğu çalışmalar, büyük bir takdirle heyecanla takip ettiğimiz projeler. Ödül alan gençleri, düşünerek, üreterek, fikir ortaya koyarak, hem bugünlerin hem de yarınların girişimcileri olmasını beklediğimiz gençleri, tebrik ediyorum. Bu çalışmalarla birlikte ilerleyen süreçlerde hem ihracatta ortaya koyduğumuz başarılara yeni başarılar ekleyeceğiz, hem de gençlerimizin bu alandaki payını yukarılara taşıyacağız. Bildiğiniz gibi inovasyon toplumsal ve kültürel alanlarda yeni uygulamaların devreye alınması anlamını taşıyor. Bu yeni uygulamalar sürekli değişen dünyada bir cevap niteliği taşımıştır. Tabi ki hayatın bir dinamizmi var, bunun gereğinde değişen ihtiyaçlar var. İşte bu anlamda inovasyonun değişkenliğe uyum sağlaması gerekiyor. Gelişen sorunları da çözüm odaklı şekilde cevaplaması gerekiyor" dedi.





"İNOVASYONU GENÇLERİN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUZ"



Bakan Kasapoğlu, Bakanlık olarak hizmet yelpazelerinde yer alan tüm konuları, inovatif bir şekilde geliştirme, bu anlamda sunumu da en yeni, en modern uygulamalarla geliştirme noktasında büyük bir hassasiyet içerisinde olduklarını söyledi. Kasapoğlu şöyle



konuştu: "Bakanlık olarak inovasyonu gençlerin serbest bir şekilde, hayallerini gerçekleştirme imkanı olarak sunma fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Tüm altyapımız, binlerce tesisimiz, gençlerimizin düşüncelerini hayata geçirmelerinde onlara teknik, idari ve mali destek sunmak ve bu anlamda katkı sağlama şeklindedir. Gençlerimizi, hayallerini gerçeğe dönüştürecek fırsatlara ne kadar güçlü eriştirebiliyorsak, biliyoruz ve inanıyoruz ki yenilikçilik ve girişimcilikte o oranda büyüyecektir. O yüzden bakanlığımızı bir uçtan bir uca tamamen dijital bir yapıyla donattık" diye konuştu.