İnsansız helikopter G-I, ilk uçuşunu gerçekleştirdi

İSTANBUL - IBAK Grup şirketlerinden IBAK Savunma tarafından geliştirilen G-I insansız helikopter ilk uçuşunu yaptı. Hem sivil hem de askeri alanda kullanılacak yeni bir insansız hava aracı (İHA) ailesi tasarlayan IBAK Savunma, ayrıca su altı insansız sistemlerin de testlerini gerçekleştiriyor.





Sivil amaçlı tasarlanan G-I’in toplam kalkış ağırlığı 25 kilogram. Döner kanatlı sistem, 7 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor. G-I, telekomünikasyon, enerji, lojistik, tarım, orman gibi alanlarda kamu ve sivil sektörlerine hizmet verebilecek. IBAK Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Orkun Ibak, sistemin elektrikli batarya ile uçtuğunu belirterek; “G-I, 120 dakikaya kadar havada kalabiliyor. GPS kesilse bile haberleşme olmadan planlanan rotasında uçup görevini yapabiliyor. Yapay zeka kontrollü sistem, gerekirse sürü uçuşu da gerçekleştirebiliyor” dedi.





ADINI NURİ DEMİRAĞ’IN GÖK OKULU’NDAN ALDI





Gök Sınıfı İHA sistemlerinin adını Türk Havacılığının efsane isimlerinden, ilk özel teşebbüslerden olan Nuri Demirağ’dan aldığını belirten IBAK Savunma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tekin Çetintaş, “Nuri Demirağ, kurduğu uçak fabrikası ve açtığı Gök Okulu ile Türk Havacılığına önemli katkılarda bulundu. Amacımız Gök Sınıfı ile Nuri Demirağ ve Gök Okulu’nun adını yaşatmaktır” dedi.





G-II ASKERİ AMAÇLI TASARLANDI





Ailenin diğer İHA sistemleri hakkında bilgi veren Çetintaş, “Serinin ikinci modeli olan G–II ise askeri amaçlı geliştirildi. Tasarımı, Türk Hava Kurumu Uçak Fabrikası’nın 1948’de havalanan THK-13 Uçan Kanat konseptinden esinlendi. Sektördeki paydaşlarımız olan akademik kurumlar ve profesyoneller ile iş birliği yapılarak tasarlandı. Tam Otonom Dikey Kalkış İnişli, etkin faydalı yük kapasitesi ve efektif hız için tiltrotor teknolojisi entegre edildi. Alçak irtifada uçuş yapabiliyor. Yapay zekâ kullanarak termal veya gece uçuşu gerçekleştirebiliyor. Tekil veya sürü olarak kullanılabiliyor. Yıl içinde G-II ’nin ilk uçuşunu yapmasını planlanıyor” diye konuştu.





Üçüncü modellerinin ise G-III adını taşıdığını ve tarımsal ilaçlamada kullanılacağını belirten IBAK Savunma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Öner ise “Gövdesinde 50 litre ilaç taşıyabilen G-III ile 85 dönüm tarla 45 dakika içinde ilaçlanabilecektir. Toplam kalkış ağırlığı 150 kilogramdır” dedi.





G – III Zirai İHA, Tarım Sektöründe paydaşlara etkin sürdürülebilir çiftçilik uygulamaları ve çözümler üretmeyi hedefliyor. Teknik özellikleri arasında Haritalama, yapay zekâ, her türlü araziye dikey kalkış ve iniş ile akıllı tarama, toprak ve ürün analizi ile raporlama yer alıyor.





KARGO TAŞIYACAK





Gök İHA Ailesi’nin dördünün modeli olan G–IV Kargo İHA ise dikey iniş kalkış özelliği ile kargonun her türlü hava koşulunda istenilen noktaya ulaştırılmasını sağlayacak. Her türlü hava koşulunda görev yapabilecek G-IV, otomatik engel algılama ve kaçınma sistemleri ile ulaşımın zor olduğu bölgelere, askeri alanlarda veya afet bölgelerine malzeme nakliyesini gerçekleştirecek.





“SIRADA İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLER VAR”





IBAK Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Orkun Ibak, hava sistemlerinin yanı sıra su altı insansız sistemler konusunda da çalışmaların devam ettiğini belirterek “Sırada insansız su altı sistemlerimiz var. Biomimetik bilim dalı rehberliğinde, deniz canlılarını taklit ederek yüzecek yunus ve kaplumbağa konseptlerimiz üzerinde çalışmalar sürüyor. BIO-I adını verdiğimiz Yunus ile BIO-II Caretta, haberleşme altyapısı kendi aralarında ve komuta merkezi ile kriptolu bilgi akışı sağlanabilmekte. Suda doğal olmayan hiçbir iz bırakmayan sistem, tekil veya sürü olarak kullanılabilecek” dedi.