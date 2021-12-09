Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,036.84
ALTIN
789.84
DOLAR
13.79
STERLİN
18.21
EURO
15.63
170 Sözleşmeli Personel alınacak
170 Sözleşmeli Personel alınacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 100 Öğretim Üyesi Alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 100...
Sağlık Bakanlığı'ndan yeniden atama kurası
Sağlık Bakanlığı'ndan yeniden atama...
Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Alınacak
Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Alınacak
Flaş Haber
1 OCAK’TA BAŞLIYOR
Kapat

Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu, 6 terörist etkisiz hale getirildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Aralık 2021 Perşembe 15:29
0 Okunma
Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı'nca, Irak kuzeyi Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda 3 askerin şehit olduğu, bölgede tespit edilen hedeflerin vurulması sonucu 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde bugün teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekatı ile isabetle vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.  Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. 

YOZGAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit olan 3 askerden Piyade Uzman Çavuş  Doğanay Çelik'in (23) acı haberi Yozgat'ta yaşayan ailesine ulaştı. Yerköy ilçesine bağlı Hacıosmanlı köyünde yaşayan şehidin annesi Dilber Kılavuz, askeri yetkililerden aldığı acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Dilber Çelik'e komşuları ve köylüler başsağlığı dileğinde bulunurken, eve Türk bayrakları asıldı. Şehidin babası Şahin Çelik'in ise Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşadığı öğrenildi. Şehit Doğanay Çelik'in cenazesinin yarın ilçede düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Irakın Kuzeyinde 3 Asker şehit Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara-Kayseri konvansiyonel demir yolu 'elektrikli' olarak işletmeye açıldı
Ankara-Kayseri konvansiyonel demir yolu 'elektrikli' olarak işletmeye açıldı
Akkuyu NGS sahasında 1’inci ünitenin pompa istasyonunun temeli inşa ediliyor
Akkuyu NGS sahasında 1’inci ünitenin pompa istasyonunun temeli inşa ediliyor
Asgari Ücret Komisyonu 3'üncü kez toplandı
Asgari Ücret Komisyonu 3'üncü kez toplandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans