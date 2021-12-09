Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı'nca, Irak kuzeyi Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda 3 askerin şehit olduğu, bölgede tespit edilen hedeflerin vurulması sonucu 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde bugün teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekatı ile isabetle vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.



YOZGAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



Şehit olan 3 askerden Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik'in (23) acı haberi Yozgat'ta yaşayan ailesine ulaştı. Yerköy ilçesine bağlı Hacıosmanlı köyünde yaşayan şehidin annesi Dilber Kılavuz, askeri yetkililerden aldığı acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Dilber Çelik'e komşuları ve köylüler başsağlığı dileğinde bulunurken, eve Türk bayrakları asıldı. Şehidin babası Şahin Çelik'in ise Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşadığı öğrenildi. Şehit Doğanay Çelik'in cenazesinin yarın ilçede düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.