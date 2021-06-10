IRKÇILAR TANER AY’A KUMPAS KURDULAR

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İş İnsanı Taner Ay’a karşı yürütülen karalama kampanyalarına bir yenisi de Türkiye düşmanlığı ile bilinen ırkçı guruplardan geldi...

Son zamanlarda yaptığı açıklamalar ile ülke gündemine bomba gibi düşen Sedat Peker’in para verdiği iddia edilen iş insanları ve siyasetçiler gündemi meşgul ederken, siyasilerle yakınlığı ile bilinen Kırşehir Kamanlı iş insanı Taner Ay’ın ismini de bu kişiler arasına eklenmeye çalışıldı.

Sosyal medya üzerinden troll hesaplarla Taner Ay’ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gibi birçok siyasi ile paylaşılan fotoğraflarını yayınlayarak sözde Almanya’da faaliyet gösteren silahlı suç örgütü liderlerinden biri gibi gösterildi.

Ortaya atılan bu iddialara yaptığı başarılı çalışmalar ve yardım faaliyetleri ile cevap veren Ay ise ülkesini yurt dışında başarı ile temsil etmeye devam edeceğini, daha önce FETÖ, PKK/YPG, Alman Derin Devleti NSU, Nazi seviciler ve şimdi de bu troll hesapların kendilerini vatan sevdasından vazgeçiremeyeceğini bildirdi. Bilindiği üzere Taner Ay özellikle Almanya’da Türklere karşı yapılan ırkçı saldırılara verdiği sert tepkiler ve Türk işçilere gerek maddi gerekse manevi yardımlarla tanınıyor.

Taner Ay ve ailesi son dönemlerde Almanya’da elde ettiği kazancını Türkiye’ye aktararak ülkemiz içinde önemli yatırımlar yapmaya başlamış, bu durum da başta Almanya hükumeti ve ırkçı medya organlarını rahatsız ederek karalama kampanyalarına girişmişlerdi.

Sosyal medya hesaplarında milyonlarca takipçisi bulunan Taner Ay’a ise takipçileri tarafından etiketler yapılarak büyük destek verilirken, karalama haber yapan hesaplar ve TV kanalları hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Buna istinaden Taner Ay; şunları söyledi

Hiçbir değeri olmayan Asılsız paylaşımların ve haberlerin etkisi altında olmamakla birlikte İşimizi her zamankinden daha fazla sahiplenerek devletimize hiçbir zeval vermeden her daim daha fazla üretmek için İşimizin başındayız .Vatanseverliliğimizden asla ödün vermeyerek daha da dört elle sarılarak yollarına devam edeceklerini belirtti . Taner Ay son olarak bu tarz asparagas haberlerin dünde , bugünde , yarında olacağını vurgulayarak Önemli olan karakterimizden duruşumuzdan , vizyonumuzdan ödün vermeden yolumuza devam edecek olmamızdır dedi.