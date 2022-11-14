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İş insanı Dilek Ertek için gıyabi cenaze namazı

14 Kasım 2022 Pazartesi 15:32
İş insanı Dilek Ertek için gıyabi cenaze namazı

İSTANBUL - Türkiye'de dünyaca ünlü mücevher markasının distribütörü olan iş insanı Dilek Ertek, tatil amacıyla gittiği Haiti'de gemiden düştü. Ertek'in 20 gündür bulunamaması üzerine Teşvikiye Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. 

İn insanı Dilek Ertek (69) bir süre önce Norwegian Spirit adlı gemi ile tatile çıktı.  25 Ekim'de gemi Tahiti'ye geldi. Dilek Ertek Tahiti'de Pasifik Okyanusu'na düştü. Arama çalışmaları başlatıldı. Ertek'in oğlu Gökçe Atuk da Tahiti'ye giderek arama çalışmalarına katıldı, yetkililer ile görüştü. Arama çalışmalarından sonuç alınamayınca bugün Teşvikiye Camii'nde öğle vakti gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına iş dünyasından çok sayıda isim ve Dilek Ertek'in yakınları katıldı. Taziyeleri Gökçe Atuk ve eşi kabul etti. Musalla taşına çiçekler ile süslenmiş Dilek Ertek'in fotoğrafı konuldu.


 

"DİLEK HER ZAMAN SEYAHATE ÇIKARDI, GEZMEYİ SEVERDİ"

Ertek'in arkadaşı Buket Taşdelen, "Çok iyi huylu candan bir arkadaştı. Şu anda öyle arkadaşlar bulmak çok zor. Ben ne olduğunu bilmiyorum sadece yazılanları okudum oğluna da bir şey sormadım. Henüz hiçbir şey sonuçlanmadı. Çok fazla spekülasyon yapıldı" dedi. Hayrettin Taşdelen ise "Çok üzgünüz, Dilek bizim 30-35 senelik arkadaşımızdı. Böyle olması çok zor. Konularla ilgili bir bilgimiz yok. Dünyanın en büyük mücevher markasını Türkiye'de temsil etmek her baba yiğidin harcı değil. Dilek her zaman seyahate çıkardı, gezmeyi seven bir insandı" dedi. 


 

"HARİKA BİR KARDEŞİMİ KAYBETTİM" 

Dilek Erteki liseden arkadaşı Ender Mermerci de "55 sene, dile kolay bir arkadaşlığım vardı. Harika bir insandı. Çok güzel anılarımız vardı, bana kardeşten de yakındı. Kara gün dostuydu. Harika bir kardeşimi kaybettim" dedi. Dilek Sabancı da, "Ölene kadar hep ona dua edeceğim onu anacağım. O da benimle birlikte yaşayacak andıkça. Babamın ve annemin yakın arkadaşıydı. Hep adaşım derdi bana keşke böyle olmasaydı" diye konuştu. 

DHA

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İş Insanı Dilek ErtekGıyabi Cenaze Namazı
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