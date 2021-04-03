İSDEP Bireysel Mali Yönetim Danışmanı istihdam edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından, AB Mali İmkânı (FRiT) kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İstihdam Desteği Projesi kapsamında, İŞKUR Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ankara’da görev almak üzere Mali Yönetim Danışmanlığı hizmeti alımı yapılacak.



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