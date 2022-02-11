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Işık Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
11 Şubat 2022 Cuma 14:11
Işık Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;   Işık Üniversitesi’nin ilanda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri uyarınca Profesör alınacaktır.

Başvuracak adayların, Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 9. maddesinde belirtilen evrakları; 6 nüsha halinde hazırlayıp başvuru dilekçelerine ekleyerek ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğe bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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