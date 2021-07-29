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İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Temmuz 2021 Perşembe 10:45
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İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İskenderun Teknik Üniversitesi çeşitli birimlerine öğretim üyesi alımı yapacaktır. 

Müracaat edecek adayların; İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları’nda belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. 

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları’na Üniversitenin Personel Daire Başkanlığının web sayfası Mevzuat Bölümü, https://iste.edu.tr/pdb/mevzuat web adresinden ulaşılabilir.

İlandı görüntülemek için tıklayınız 

İLAN.GOV.TR

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