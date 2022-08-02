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İSKİ 223 Sözleşmeli Personel alacak

02 Ağustos 2022 Salı 15:27
İSKİ 223 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere açıktan atama yoluyla 223 sözleşmeli personel alınacak.

Sınava girmek isteyen adayların 15 Ağustos - 19 Ağustos 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda başvurunu formunu doldurmaları gerekmektedir. Adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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