İSKİ 223 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere açıktan atama yoluyla 223 sözleşmeli personel alınacak.



Sınava girmek isteyen adayların 15 Ağustos - 19 Ağustos 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda başvurunu formunu doldurmaları gerekmektedir. Adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir.



Detaylı bilgi için tıklayınız.