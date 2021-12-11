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İSKİ Genel Kurulu toplanıyor

İSKİ Genel Kurulu toplanıyor

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
11 Aralık 2021 Cumartesi 17:03
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İSKİ Genel Kurulu toplanıyor

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; İSKİ Genel Kurulu “olağanüstü” toplantısı 15 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

3. Olağanüstü İSKİ Genel Kurul Toplantısı Yenikapı’da bulunan Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ Gösteri ve Sanat Merkezi toplantı salonunda yapılacak. Toplantıda İSKİ 2022 Yılı Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife Teklifleri, İSKİ 2022 Yılı Kırsal Mahalle ve Tankerlerle Ham Su Satış Tarifeleri ve İSKİ 2022 Yılı Kaynak Suyu Tarife Teklifleri görüşülecek. 

Toplantıya ilişkin duyuru metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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