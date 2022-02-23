İşletmeci Yağmur Metin Karaköy’e renk kattı! Yağmur Metin'in Karaköy çıkartması!

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Yeni nesil meyhane anlayışıyla canlı müziği buluşturan Yağmur Metin, mekanındaki yemeklerin lezzetlerinden oldukça emin. Özel şeflerin yaptığı mezelerle ve kaliteli eğlencesiyle Karaköy’e eğlenceyi yeniden getiren Yağmur Metin şarkıcı Gülden ile de gazetecilere poz verdi. Her hafta canlı müzik yapılan mekanda değişik sanatçılara da yer verilecek. Yağmur Metin ‘’Her şey müşterilerimiz için. Onları memnun etmek için varız.’’ dedi.