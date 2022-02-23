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İşletmeci Yağmur Metin Karaköy’e renk kattı! Yağmur Metin'in Karaköy çıkartması!

Levanten adlı mekanıyla Karaköy’deki yeni nesil eğlence anlayışını değiştiren Yağmur Metin farkını konuşturdu.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
23 Şubat 2022 Çarşamba 17:50
İşletmeci Yağmur Metin Karaköy’e renk kattı! Yağmur Metin'in Karaköy çıkartması!

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Yeni nesil meyhane anlayışıyla canlı müziği buluşturan Yağmur Metin, mekanındaki yemeklerin lezzetlerinden oldukça emin. Özel şeflerin yaptığı mezelerle ve kaliteli eğlencesiyle Karaköy’e eğlenceyi yeniden getiren Yağmur Metin şarkıcı Gülden ile de gazetecilere poz verdi. Her hafta canlı müzik yapılan mekanda değişik sanatçılara da yer verilecek. Yağmur Metin ‘’Her şey müşterilerimiz için. Onları memnun etmek için varız.’’ dedi. 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 24.02.2022 00:57
Anahtar Kelimeler:
IşletmeciYağmur Metin KaraköyLevanten
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