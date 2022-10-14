İsmail Demir'den, Kazakistan ziyareti açıklaması: ANKA tesisi kurulması görüşülüyor

KOCAELİ - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinde, savunma sanayisi konusunda mutabakat imzaladıklarını belirterek, "ANKA siparişleri vardı, 3 tane ANKA şu anda teslimatı bekliyor. Yine ANKA ile ilgili 30 adet sipariş üzerine bir üretim tesisi kurulması konusu da şu anda görüşülüyor" dedi.



Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Gebze Teknik Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Yerleşke içerisinde bulunan alanları gezen Demir, burada yetkililerden bilgi aldı. Tören öncesinde basın mensupların sorularını yanıtlayan Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinde, Kazakistan ile savunma sanayisi konusunda mutabakat imzaladıklarını belirterek, "Kazakistan'dan belirli görüşmeler yapmış olarak geldik. Özellikle savunma sanayi konularında belirli girişimler var. Gerek kara araçları, gerek insansız hava araçları, gerek silah kuleleri konularında ve aynı zamanda uydu ve uzay konularında da belirli temaslarımız oldu. Orada, Dijital Gelişim, İnovasyon ve Havacılık-Uzay Teknoloji Bakanlığı ile beraber onların uydu test merkezlerini ziyaret ettik ve bir mutabakat zaptı imzaladık. Uydu üretimi, geliştirmesi ve fırlatma konularında iş birliği yapmak üzere. İki ülke de geliştirilecek veya üretilecek uyduların beraber yapılmasıyla ilgili olarak Kazakistan'da yapılacak Kazaksat-3 uydusu özelinde de hızlı bir iş birliğine gidiyor olacağız. Malumunuz Kazakistan'da, Aselsan şirketimizin bir ortaklığı var. Çeşitli yapılanmaların devamını talep ediyorlar. ANKA siparişleri vardı, 3 tane ANKA şu anda teslimatı bekliyor. Yine ANKA ile ilgili 30 adet sipariş üzerine bir üretim tesisi kurulması konusu da şu anda görüşülüyor" diye konuştu.



Türkiye'nin savunma sanayisi konusunda ürettiği yerli ve milli cihazların dünyada yankı uyandırdığına da değinen Demir, "Teknoloji içeren ve o ülkede belirli faaliyetlerin başlatıldığı ya da ürün alımı taleplerinin olduğu konularda gerek ortak şirketler oluşturma, gerek üretim hattı kurma, gerek doğrudan satış, hem araştırma anlamında hem üretim anlamında iş birlikleri ve tesisler kurmakla ilgili gelişmeler olacak. Zaten bütün dost ve kardeş ülkelere biz üretim yapma, gereğinde tesis kurma ve belirli alanlarda ortak ürünler çıkarma konusunda açık tekliflerde bulunuyoruz. Zaten ürünlerimizi gayet iyi biliyorlar. Çeşitli safhalarda testlerini yapmış oluyorlar veya şirketlerimizi ziyaret edip orada belirli bir bilgi birikimine sahip olduktan sonra büyük ilgi oluşmaya başlıyor. Bu ilgi de yavaş yavaş netice vermeye başlıyor ve başlayacak" ifadelerini kullandı.



'İNANIN BİR ŞEY İNSAN YAPISI İSE BİZ DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRİZ'



Akademik yıl açılış töreninde öğrencilere ve akademisyenlere hitap eden Demir, şunları kaydetti:



"Bazı genç arkadaşlarımızda şöyle bir duygusal durum var. Ülkemizle ilgili, içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar vesaire vesaire, bir yabancı hayranlığı olabiliyor. Ya da bu okul sıralarında başlayan çeşitli bilimsel alanlarda kuramları, teorileri bulan insanların isimlerini gördüğümüzde ve tarihe baktığımızda bu kendiliğinden bir yabancı hayranlığı oluşturabiliyor ama köklerimizden o kadar kopuğuz ki mesela belirttim Kazakistan'dan geldim, Orta Asya'ya gittiğimizde Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan'ı gördüğümüzde orada hem İslami anlamda hem diğer temel bilimler alanında yapılan çalışmaları gördüğümüzde aslında büyük bir tarih olduğunu büyük bir köken olduğunu ve bizim ondan ne kadar uzak kaldığımızı görebiliyoruz. Bunu anlamanın şöyle bir önemi var, öz güven oluşturmak gerekiyor. Bu öz güven için de sürekli olarak arkadaşlarımıza şunu tekrarlıyoruz. İnanın bir şey insan yapısı ise biz daha iyisini yapabiliriz, daha mükemmelini yapabiliriz. Bu açıdan hiçbir şüpheniz olmasın."