Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.543,52
ALTIN
916,39
DOLAR
14,74
STERLİN
19,06
EURO
15,97
Türk-Alman Üniversitesi 11 öğretim elemanı alacak
Türk-Alman Üniversitesi 11 öğretim...
Yüksek İhtisas Üniversitesi 43 akademik personel alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi 43...
Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü 48 akademik personel alacak
Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü 48...
Koç Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor
Koç Üniversitesi 8 Öğretim...

İsmail Demir: İlk çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Nisan 2022 Cuma 14:47
İsmail Demir: İlk çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli olarak üretilen ilk çoklu bombaatar TG40-BA’nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bölgemizin en güçlü ordusu olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu vizyondan hareketle yerli olarak ürettiğimiz ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA’nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik" dedi. 

DHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya'dan, Afganistan uyruklu 227 kaçak ülkelerine gönderildi
Malatya'dan, Afganistan uyruklu 227 kaçak ülkelerine gönderildi
Bulgaristan polisi köpekler ile saldırıp, göçmenleri geri itti
Bulgaristan polisi köpekler ile saldırıp, göçmenleri geri itti
Bakan Yanık: 'İcat çıkarma' sözünün aksine icat çıkarın
Bakan Yanık: 'İcat çıkarma' sözünün aksine icat çıkarın
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans