Ä°smail Demir: TB2'ler, Sahil GÃ¼venlik envanterine girdi

ANKARA - Savunma Sanayii BaÅŸkanÄ± Ä°smail Demir, Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na teslim edilenÂ 6 Bayraktar TB2 insansÄ±z hava aracÄ± (Ä°HA) ile TB2'lerin ilk kez Sahil GÃ¼venlik'in envanterine girdiÄŸini duyurdu.Â



Savunma Sanayii BaÅŸkanÄ± Demir, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimizi milli sistemlerle donatmaya devam ediyoruz. 6 adet Bayraktar TB2 Ä°HA'mÄ±zÄ±, 6 adet yerli CATS kamerayla Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±'mÄ±za teslim ettik. BÃ¶ylece TB2'lerÂ Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±Â envanterine de ilk kez girmiÅŸ oldu. HayÄ±rlÄ± olsun" dedi.Â