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Isparta Şehir Hastanesi Laboratuvar Hizmeti Alım İhalesi

10 Şubat 2023 Cuma 13:46
Isparta Şehir Hastanesi Laboratuvar Hizmeti Alım İhalesi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Isparta Şehir Hastanesinin laboratuvar hizmeti alımı için uygulanacak pazar testi 6428 Sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında yapılacak.

Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün Pazar Testi Katılımcıları teklif vermeye davet edilecek.

İhaleye katılmak isteyenler, tekliflerini 17 Mart 2023 tarihine kadar Isparta İl Sağlık Müdürlüğüne elden teslim edilebilecekleri gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilirler.

Isparta İl Sağlık Müdürlüğünün ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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