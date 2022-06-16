Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 30
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.485,89
ALTIN
1.012,78
DOLAR
17,33
STERLİN
21,10
EURO
18,07
TED Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor
TED Üniversitesi 8 Öğretim...
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Bayburt Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Bayburt Üniversitesi Sözleşmeli personel...
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...

İstanbul'a şehit ateşi düştü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Haziran 2022 Perşembe 15:04
İstanbul'a şehit ateşi düştü

İSTANBUL - Pençe -Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in Pendik'teki baba ocağına ateş düştü.

PENÇE -Kilit operasyonunda terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşinde Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik, yaralandı.  Kemik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in şehit haberini Pendik'te yaşayan ailesine sağlık ekibi eşliğinde eve gelen askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan aile, yasa boğuldu. Şehit evinin bulunduğu sokağa, Türk bayrakları asıldı. Belediye görevlilerince kurulan çadırda şehidin yakınları, taziye ziyaretinde bulundu. Taziye çadırında, şehit için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Komşu Ali Aktaş, "Ciğerimiz yanıyor. Benim oğlum da Hakkari'de asker. 20 yaşında daha. Bu sabah haber verdiler. Annesi, babası şu an hastanede. Ciğerimizi yakanların Allah ciğerini yaksın" dedi. Akrabası Veysel Tiryaki, "3 yıldır uzman çavuş olarak askerdi.  Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşüyor. Bekardı kendisi. Cenazesi 15 Temmuz Şehitler Camii'nde kılınıp, Kavakpınar Koca mezarlığında defnedilecek" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbula şehit Ateşi Düştü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Bozdağ'dan hakim ve savcılara 'sosyal medya' uyarısı
Bakan Bozdağ'dan hakim ve savcılara 'sosyal medya' uyarısı
'Anadolu Kartalı' NATO İntikal ve Hazırlık Tatbikatı RADU ile birleştirildi
'Anadolu Kartalı' NATO İntikal ve Hazırlık Tatbikatı RADU ile birleştirildi
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans