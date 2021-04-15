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İstanbul Arel Üniversitesi 87 öğretim üyesi alınacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Nisan 2021 Perşembe 10:02
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İstanbul Arel Üniversitesi 87 öğretim üyesi alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Arel Üniversitesi ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Kemal Gözükara Yerleşkesi, Türkoba Mah. Erguvan Sk. No: 26/K 34537 Tepekent-Büyükçekmece / İSTANBUL adresine yapılacaktır. 

Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi alımlarından aranan özel/genel şartlar, başvuru tarihi, yeri, şekli ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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