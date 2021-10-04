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İstanbul Arel Üniversitesi akademik personel alıyor 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Ekim 2021 Pazartesi 10:34
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İstanbul Arel Üniversitesi akademik personel alıyor 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Arel Üniversitesi Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2457 sayılı Kanun’un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alacaktır. 

Başvuruların Yapılacağı Adres ve İrtibat Telefon Numaraları

Adres : T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Kemal Gözükara Yerleşkesi, "Türkoba Mah. Erguvan Sok. No: 26/K 34537 TepekentBüyükçekmece / İST/ İnsan Kaynakları Ofisi

Başvuru Yapılacak Birim : İnsan Kaynakları Ofisi

İrtibat Telefon Numaraları : 0850 850 27 35-1270-1223

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, yukarıda belirtilen ilgili adrese yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 04.10.2021 10:36
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