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İstanbul Atlas Üniversitesi 4 Öğretim Elemanı alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
11 Mart 2022 Cuma 15:51
İstanbul Atlas Üniversitesi 4 Öğretim Elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca “Öğretim Elemanı” Alınacaktır.

Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversite İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı' na şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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