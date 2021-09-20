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İstanbul Atlas Üniversitesi Akademik Personel Alıyor 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Eylül 2021 Pazartesi 11:28
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İstanbul Atlas Üniversitesi Akademik Personel Alıyor 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Atlas Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na şahsen/posta yolu ile yapılabilir.

İlan Başlama Tarihi   : 20.09.2021

İlan Bitiş Tarihi         : 04.10.2021

Başvuru Yeri             : Hamidiye Mah., Anadolu Cad., No: 40/2 Kağıthane/İSTANBUL / 444 34 39

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 20.09.2021 11:29
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