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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88 öğretim üyesi alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Mart 2021 Çarşamba 11:49
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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 88 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; İstanbul Ayvansaray Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve “İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim üyesi alacak.

Akademik personel alımları için başvuru süresi/yeri, aranan özel/genel şartlar ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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