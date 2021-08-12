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İstanbul Bilgi Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Ağustos 2021 Perşembe 10:04
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İstanbul Bilgi Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Bilgi Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilanda belirtilen kadrolarına Öğretim Üyesi alımı yapacaktır.

Adayların başvuruları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Performans Ölçütleri ve Akademik Atama ve Yükseltme Kıstasları Yönergesinde belirtilen kriterleri yerine getirmeleri halinde değerlendirmeye alınmaktadır.

İlana ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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