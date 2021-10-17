İstanbul Boğazı'nda kıyıya yakın avlanılan tekneler, olta balıkçılarını isyan ettirdi

İSTANBUL

İstanbul Boğazı'nda özellikle Kireçburnu'nda kıyıya yakın avlanılan onlarca balıkçı teknesi tartışma konucu oldu. İstanbul Boğazı'nda 24 metre derinliğe kadar endüstriyel balıkçılığa izin veriliyor. Sahilde olta balıkçılığı yapan balıkçılar, bazı balıkçı teknelerinin sahile çok yanaşmalarından ve ağ atılmasından şikayetçi.



"TEKNELER YÜZÜNDEN BALIK KIYIYA YANAŞMIYOR"

Balık tutmak için boğaza gelen Mehmet Ali Çakmak "Boğazda lüfer akını var dediler biz de geldik. Ama bizde hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi tekneler yüzünden balık kıyıya yanaşmıyor. Boğazın önünü kestikleri için kıyıdaki balıkçıların kovasında bir şey yok. Tekneler burada balığın önünü kesiyor. Balık burada koya girmeye çalışıyor. Giremeyince de biz tutamıyoruz. Tekneci arkadaşlar tutuyor. Burada balığın popülasyonu git gide azalacak. Bunlara bir çözüm bulunması gerekiyor. Şu an açıktalar ama siz gelmeden önce hemen kıyıdalardı. Olta atış mesafesinde tekne oluyor. Onların ağı oluyor. Onların ağı dolarken bizim kovalar boş kalıyor" dedi.



"GIRGIRLAR BALIK GEÇİŞLERİNE İZİN VERMİYOR"

Boğazda balık tutmaya çalışan bir olta balıkçısı da "Boğazda lüfer de var çinekop da var. Çinekopların boyları çok küçük. Şu an çinekop giriyor. Ama bu gördüğünüz gırgırlar bunların geçişlerine izin vermiyorlar. Onun için balık bir sonraki nesle kalmıyor. Palamut bitti. Çinekopun da bitmesi yakındır. Çok yakına ağ atıyorlar. Zaten kenara atıyorlar. Bu kadar yakına gelmeleri normalde yasak. Boğazda bile yasak olması lazım ama artık kenara bile ağ atıyorlar. Onlara yasak masak yok. Serbest. Burada balık boğazda sıkışıyor. Burada balık tutması rahat" diye konuştu.