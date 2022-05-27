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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Memur alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
27 Mayıs 2022 Cuma 15:30
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, münhal bulunan 100 adet kadro için açıktan atama yoluyla memur alımı yapacaktır.

Başvuru esnasında istenilen belgeler ile 27/6/2022 – 1/7/2022 tarihleri arasında müracaat yapabileceklerdir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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