Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1492.93
ALTIN
555.50
DOLAR
9.5732
STERLİN
13.1902
EURO
11.1204
TSK, Muvazzaf Subay alımı yapacak
TSK, Muvazzaf Subay alımı...
Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İstanbul'da kamu konutu satışı
İstanbul'da kamu konutu satışı
Temizlik, destek ve veri hazırlama hizmeti alınacak
Temizlik, destek ve veri...

İstanbul'da kamu konutu satışı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Ekim 2021 Salı 10:09
1 Okunma
İstanbul'da kamu konutu satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul'un Bakırköy, Fatih, Beşiktaş, Bahçelievler ve Avcılar ilçelerinde bulunan kamu konutları satışa çıkarıldı. 

Mülkiyeti Hazine'ye ait kamu konutu niteliğindeki taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile 4-5 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No: 11 Kat: 1 Cağaloğlu Fatih, İSTANBUL adresinde yapılacak.   

İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilecek. İhale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama/irtifak ilanları bölümünden ve https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilecek.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.                

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 26.10.2021 10:24
Anahtar Kelimeler:
Kamu Konutu SatışıIstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TSK, Muvazzaf Subay alımı yapacak
TSK, Muvazzaf Subay alımı yapacak
Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
PKK'nın Yavi'de 28 yıl önce katlettiği 33 kişi anıldı
PKK'nın Yavi'de 28 yıl önce katlettiği 33 kişi anıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans