Ä°stanbul'da tedavi gÃ¶ren madencilerden biri yoÄŸun bakÄ±mdan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Ä°STANBUL - BaÅŸakÅŸehir Ã‡am ve Sakura Åžehir Hastanesi'nde yoÄŸun bakÄ±mda tedavi gÃ¶ren madencilerden birinin normal servise alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. BaÅŸakÅŸehir Ã‡am ve Sakura Åžehir Hastanesi YanÄ±k Tedavi Merkezi ve Acil Cerrahi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan, "Bir hastamÄ±z Ã¶tekilere gÃ¶re daha iyiydi ama o da zehirli gazlara maruz kaldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hiperbarik oksijen tedavisine ihtiyaÃ§ duymuÅŸtu. Onun da yoÄŸun tedavileri etti ve ÅŸu an durumu iyi olarak yoÄŸun bakÄ±mdan Ã§Ä±kardÄ±k" dedi.Â



BartÄ±n'daki maden kazasÄ±ndan yaralanan 6 kiÅŸi Ä°stanbul'a ambulans uÃ§akla getirilerek yoÄŸun bakÄ±mda tedavi altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Madencilerden Ä°brahim Ã‡eliktaÅŸ'Ä±n Â yoÄŸun bakÄ±mdan Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Solunum cihazÄ±na baÄŸlÄ± olarak tedavi gÃ¶ren bir hastanÄ±nsa solunum cihazÄ±ndan ayrÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi. YaralÄ± madencilerin tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ yanÄ±k merkezi ve Ä°brahim Ã‡eliktaÅŸ'Ä±n oksijen tedavisi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hiperbarik Ã¼nitesi de gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. YaralÄ±larÄ±n duruma gÃ¶re, kÃ¶k hÃ¼cre nakli de gerekebileceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â



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"BÄ°R HASTAMIZI YOÄžUN BAKIMDAN Ã‡IKARDIK"Â



BaÅŸakÅŸehir Ã‡am ve Sakura Åžehir Hastanesi YanÄ±k Tedavi Merkezi ve Acil Cerrahi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan "BartÄ±n'dan cuma akÅŸamÄ± 6 hasta hastanemize getirildi. Bu hastalarÄ±n 5'inde ileri derecede yaralanma vardÄ±. O 5 hastayÄ± solunum makinesine baÄŸlamak zorunda kaldÄ±k. Bir hastamÄ±z Ã¶tekilere gÃ¶re daha iyiydi ama o da zehirli gazlara maruz kaldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hiperbarik oksijen tedavisine ihtiyaÃ§ duymuÅŸtu. Onun da yoÄŸun tedavileri etti ve ÅŸu an durumu iyi olarak yoÄŸun bakÄ±mdan Ã§Ä±kardÄ±k. Solunum makinesine baÄŸlÄ± olan hastalarÄ±mÄ±zdan da birinin de makineden ayrÄ±lma sÃ¼reci baÅŸlatÄ±ldÄ±, durumu biraz daha iyiye gitmektedir. Geri kalan hastalar iÃ§in bÃ¼tÃ¼n yoÄŸun bakÄ±m prosedÃ¼rleri yoÄŸun ÅŸekilde yapÄ±lmaktadÄ±r. Hastalarla ilgili bÃ¶lÃ¼m baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konsey yapÄ±lmaktadÄ±r" dedi.Â



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"BÄ°R KABÄ°NDE YÃœKSEK BASINÃ‡ ALTINDA UYGULANAN BÄ°R TEDAVÄ°DÄ°R"Â



BaÅŸakÅŸehir Ã‡am ve Sakura Åžehir Hastanesi Hiperbarik TÄ±p Ãœnitesi gÃ¶revli hekimi Uzman Doktor Zeynep Canaz ise "Hiperbarik oksijen tedavisi, basÄ±nÃ§ odasÄ± dediÄŸimiz bir kabinde yÃ¼ksek basÄ±nÃ§ altÄ±nda yÃ¼zde 100 oksijen solunarak uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir tedavidir"diye konuÅŸtu. Â