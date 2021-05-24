Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1452
ALTIN
507.798
DOLAR
8.3894
STERLİN
11.8738
EURO
10.2284
22 kalem temizlik ve muhtelif malzeme satın alınacaktır
İş elbisesi satın alınacaktır
İş elbisesi satın alınacaktır
Bakım hizmeti alınacaktır
Bakım hizmeti alınacaktır
Bina onarımı yaptırılacaktır
Bina onarımı yaptırılacaktır

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından ilk iş günü koronavirüs denetimleri sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hafta sonu kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde çok sayıda kontrol noktasında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:24
0 Okunma
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

İSTANBUL

DOLMABAHÇE'DE DENETİM

Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde de koronavirüs denetimi yapıldı. Durdurulan otobüslerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.


VATAN CADDESİ'NDE DENETİM

Sabahın erken saatlerinde Fatih, Vatan Caddesi girişinde durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetledi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.     

DHA

Anahtar Kelimeler:
IstanbulToplu TaşımaDenetim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mütalaa açıklanan Soma Davası'nda 2'nci celse yarın görülecek
Mütalaa açıklanan Soma Davası'nda 2'nci celse yarın görülecek
İstanbul ve Ankara'daki PKK operasyonu kamerada
İstanbul ve Ankara'daki PKK operasyonu kamerada
Güzellik uzmanı Selda Gamzeli’den pandemi süresinde evde cilt bakımı rutini
Güzellik uzmanı Selda Gamzeli’den pandemi süresinde evde cilt bakımı rutini
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans