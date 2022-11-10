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İstanbul'da Vakıf taşınmazları kiraya verilecek

10 Kasım 2022 Perşembe 16:22
İstanbul'da Vakıf taşınmazları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İstanbul'un Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Fatih, Zeytinburnu, Bahçelievler, Bakırköy, Eyüpsultan ve Sultangazi ilçelerinde bulunan 32 Vakıf taşınmazı, ihalesinde oluşacak olan bedeller üzerinden 31.12.2023 tarihine kadar kiralanacak.

İhalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline sözleşme bitim tarihinden itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen Tüketici Fiyat Endekslerindeki 12 aylık ortalamalara göre değişimden az olmamak suretiyle kira artışı yapılacak. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.Maddesi Gereğince tahliye edilecektir.

İhale açık teklif usulü ile 23/11/2022 Çarşamba günü Saat 13.00’te İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü zemin kat ihale salonunda yapılacak.

İlanı görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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