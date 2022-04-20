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İstanbul Esenyurt Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
20 Nisan 2022 Çarşamba 14:47
İstanbul Esenyurt Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nin ilandaki tabloda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi (03 Mayıs 2022) olup, ülkemiz genelinde yaşanan ‘COVİD-19 Corona Virüsü’ nedeniyle alınan önlemler kapsamında; son başvuru tarihine kadar posta ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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