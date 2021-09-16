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İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Eylül 2021 Perşembe 10:31
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İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Galata Üniversitesi çeşitli bölüm ve programlarında görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, ilanda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alacaktır.

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına yapılması gerekmektedir. Postayla veya elektronik ortamda yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Bir kişi, birden fazla kadroya başvuramaz.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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