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İstanbul Gedik Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alıyor

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
09 Şubat 2022 Çarşamba 13:53
İstanbul Gedik Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Gedik Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile ilanda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

Son başvuru tarihi 23.02.2022 olup, adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ilandabelirtilen evrakları şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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