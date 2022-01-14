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İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
14 Ocak 2022 Cuma 11:17
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İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Gedik Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile ilanda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

Son başvuru tarihi 28.01.2022 olup, başvuru adresi İstanbul Gedik Üniversitesi- Yazı İşleri Müdürlüğü’dür.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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