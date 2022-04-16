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İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
16 Nisan 2022 Cumartesi 15:03
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İstanbul Gedik Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

Son başvuru tarihi 29.04.2022 olup, Başvuru Adresi: İstanbul Gedik Üniversitesi- Yazı İşleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 34876 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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