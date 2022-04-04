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İstanbul Gelişim Üniversitesi 19 Araştırma Görevlisi alıyor

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
04 Nisan 2022 Pazartesi 13:31
İstanbul Gelişim Üniversitesi 19 Araştırma Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İstanbul Gelişim Üniversitesi, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

Son başvuru tarihi 18.04.2022 olup, her bölüm/program bağlı bulunduğu Dekanlık/Müdürlüğe başvuru yapacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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