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İstanbul Gelişim Üniversitesi 20 Araştırma Görevlisi alıyor

16 Ağustos 2022 Salı 14:09
İstanbul Gelişim Üniversitesi 20 Araştırma Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İstanbul Gelişim Üniversitesi, 2547 Sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

Son başvuru tarihi 25.08.2022 olup, Şahsen veya Posta Yolu ile Her bölüm/program bağlı bulunduğu Dekanlık/Müdürlüğe başvuru yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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