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İstanbul genelindeki 131 adet reklam panosu kiraya verilecek

28 Şubat 2023 Salı 13:46
İstanbul genelindeki 131 adet reklam panosu kiraya verilecek

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul genelindeki 131 adet reklam panosunun bir yıllığına işletmeye verilmesi işi ihale edilecek.

İhale, 15 Mart 2023 tarihinde saat 11:05'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleştirilecek.

İhaleye katılmak isteyenlerin, talep edilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 15 Mart 2023 saat 11:00’a kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Encümenine sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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