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Ä°stanbul Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ MemiÅŸoÄŸlu: 2 yaralÄ±nÄ±n durumu kritik

19 Ekim 2022 Ã‡arÅŸamba 17:19
Ä°stanbul Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ MemiÅŸoÄŸlu: 2 yaralÄ±nÄ±n durumu kritik

Ä°STANBUL - Ä°stanbulÂ Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Prof. Dr. Kemal MemiÅŸoÄŸlu, BaÅŸakÅŸehir Ã‡am ve Sakura Åžehir Hastanesi'nde tedavileri devam eden madencileri ziyaret etti. MemiÅŸoÄŸlu, "Ä°lk mÃ¼dahaleleri Ã§ok iyi yapÄ±lmÄ±ÅŸ, ÅŸu anda da hastalarÄ±mÄ±z kritik durumda olmalarÄ±na raÄŸmen her tÃ¼rlÃ¼ tedavi uygulanÄ±yor. Bir sÃ¼reÃ§ bu. Ã–zellikle iki hastamÄ±zÄ±n durumlarÄ± kritik, inÅŸallah onlar da toparlayacak" dedi.

BaÅŸakÅŸehir, Ã‡am ve Sakura Åžehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden 6 yaralÄ± madenci ve yakÄ±nlarÄ±nÄ± Ä°stanbul Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Prof. Dr. Kemal MemiÅŸoÄŸlu Ã¶ÄŸle saatlerinde ziyaret etti. Kemal MemiÅŸoÄŸlu ziyaretlerinin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamalarda bulundu. KonuÅŸmasÄ±na taziye dilekleri ve hastane ekibine teÅŸekkÃ¼rle baÅŸlayan MemiÅŸoÄŸlu "Burada bir ekip ruhuyla Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. BÃ¼tÃ¼n ekip hastalarÄ±mÄ±zÄ±n iyileÅŸmesi iÃ§in Ã§aba harcÄ±yorlar, huzurunuzda hepsine teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Hasta yakÄ±nlarÄ± da burada misafirimiz, onlarÄ±n da her tÃ¼rlÃ¼ ihtiyaÃ§larÄ± hastanemizde karÅŸÄ±lanÄ±yor" dedi.

YaralÄ±larÄ±n durumu hakkÄ±nda bilgi veren MemiÅŸoÄŸlu, "Åžu anda, tabi ki geniÅŸ yanÄ±klarÄ± olan hastalarÄ±mÄ±zÄ±n durumlarÄ±nda sadece yanÄ±kla ilgili deÄŸil bir sÃ¼re sonra bÃ¼tÃ¼n sistemle alakalÄ± desteÄŸe ihtiyaÃ§larÄ± var. Ä°lk mÃ¼dahaleleri gerÃ§ekten Ã§ok iyi yapÄ±lmÄ±ÅŸ. Åžu anda da hastalarÄ±mÄ±z kritik durumda olmalarÄ±na raÄŸmen her tÃ¼rlÃ¼ tedavi uygulanÄ±yor. Bir sÃ¼reÃ§ bu, insanlar da merak ediyorlar. Ã–zellikle iki hastamÄ±zÄ±n durumlarÄ± kritik, inÅŸallah onlar da toparlayacak. DiÄŸer hastalarÄ±mÄ±zÄ±n da tedavileri devam ediyor. Toplumumuza geÃ§miÅŸ olsun dileklerimi iletiyorum. SaÄŸlÄ±k altyapÄ±mÄ±zla elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z, bundan sonrasÄ± bir sÃ¼reÃ§tir hep beraber gÃ¶receÄŸiz. Allah bizlere bir daha bÃ¶yle Ã¼zÃ¼ntÃ¼ler yaÅŸatmasÄ±n. Birlikte her ÅŸeyin Ã¼stesinden gelecek bir toplumuz" diye konuÅŸtu.

Kemal MemiÅŸoÄŸlu aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hastaneden ayrÄ±ldÄ±.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ä°stanbul Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ MemiÅŸoÄŸlu
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