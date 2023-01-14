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İstanbul Kent Üniversitesi 12 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak

14 Ocak 2023 Cumartesi 13:57
İstanbul Kent Üniversitesi 12 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul Kent Üniversitesi’nin ilanda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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