Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 7
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1427
ALTIN
448.523
DOLAR
8.0526
STERLİN
11.1651
EURO
9.4844
İstanbul Kent Üniversitesi 82 Akademik Personel alıyor
İstanbul Kent Üniversitesi 82...
Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali Ekipman ve Taşınmazlar özelleştiriliyor
Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine...
202 Sözleşmeli Personel alınacak
202 Sözleşmeli Personel alınacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyeleri İstihdam Edecek
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyeleri...

İstanbul Kent Üniversitesi 82 Akademik Personel alıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Nisan 2021 Cuma 10:08
1 Okunma
İstanbul Kent Üniversitesi 82 Akademik Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; İstanbul Kent Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlileri alınacaktır.

Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına yapılacak alımlar için aranan özel/genel şartlar, başvuru süresi ve yeri ile ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali Ekipman ve Taşınmazlar özelleştiriliyor
Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali Ekipman ve Taşınmazlar özelleştiriliyor
Meltem Farah Konyalı, ThetaHealing'e ilişkin merak edilenleri anlattı
Meltem Farah Konyalı, ThetaHealing'e ilişkin merak edilenleri anlattı
202 Sözleşmeli Personel alınacak
202 Sözleşmeli Personel alınacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans