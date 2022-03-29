Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.195,63
ALTIN
911,97
DOLAR
14,83
STERLİN
19,42
EURO
16,39
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alım ilanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim...
Amasya Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Amasya Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Orman Genel Müdürlüğü 1.500 Orman Muhafaza Memuru alıyor
Orman Genel Müdürlüğü 1.500...
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacak
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim...

İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alım ilanı

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
29 Mart 2022 Salı 14:31
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İstanbul Kent Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar (12.04.2022) yukarıda belirtilen evrakları İstanbul Kent Üniversitesi İlgili Dekanlıklarına, şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amasya Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Amasya Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Bakan Soylu: Türkiye, 4 yılda en çok insani yardım yapan ülke oldu
Bakan Soylu: Türkiye, 4 yılda en çok insani yardım yapan ülke oldu
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacak
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi alacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans