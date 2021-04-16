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İstanbul Kültür Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Nisan 2021 Cuma 10:54
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İstanbul Kültür Üniversitesi 27 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Kültür Üniversitesi ilanda bilgileri belirtilen akademik birimlerine, ilgili unvanlar için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci addesindeki genel şartlara sahip olan, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde istihdam edilecek Öğretim Üyesi alacaktır.

Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Üniversite Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Detay bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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