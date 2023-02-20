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İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

20 Şubat 2023 Pazartesi 14:05
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul Medipol Üniversitesi’nin ilanda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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