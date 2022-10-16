Ä°stanbul merkezli 5 ilde suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne operasyon

STANBUL,(DHA)

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± ekipler, bir sÃ¼redir Fatih Balat'ta sahipleri yurt dÄ±ÅŸÄ±nda olan kiÅŸilerin ev ve arsalarÄ±nÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla ele geÃ§irenÂ suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼Â Ã¼yelerineÂ operasyonÂ dÃ¼zenledi. Ã–rgÃ¼t lideri Mesut B. ile birlikte 30 ÅŸÃ¼phelinin Â Balat'ta Ã¶zellikle gayrimÃ¼slimleri hedef alarak, ev ve arsalarÄ±na el koymak iÃ§in kasten Ã¶ldÃ¼rme ve yaralama dahil birÃ§ok suÃ§a karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tespit edildi

ÅžÃ¼phelilerin sahipleri yurt dÄ±ÅŸÄ±nda olan vatandaÅŸlarÄ±n mÃ¼lklerini internet siteleri Ã¼zerinden kiraladÄ±ÄŸÄ± ve aÃ§Ä±k alanlarÄ± ruhsatsÄ±z otoparka Ã§evirdiÄŸi tespit edildi. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda, Ä°stanbul merkezli Adana, MuÄŸla, DiyarbakÄ±r, ve DÃ¼zce'de dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlarÄ± operasyonlarda, liderdiÄŸini Mesut B.'nin yaptÄ±ÄŸÄ± suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile Ä°stanbul Â BeÅŸiktaÅŸ'ta Ã§atÄ±ÅŸmaya girdiÄŸi tespit edilen 18 ÅŸÃ¼pheli ile birlikte toplam 48 ÅŸÃ¼pheliye yÃ¶nelik yapÄ±lan operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonlarda 39 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.Â

Adreslerde yapÄ±lan aramalarda 6 ruhsatsÄ±z tabanca, 4 Â ruhsatsÄ±z av tÃ¼feÄŸi, 6 ruhsatsÄ±z antika av tÃ¼feÄŸi, Â 2 kurusÄ±kÄ± tabanca ve bin 21 fiÅŸek, 1 adreste sera olarak tabir edilen uyuÅŸturucu madde imalathanesi, 2 kilo 10 gram kokain ve yaklaÅŸÄ±k bin 730 gram esrar ile Ã§eÅŸitli banknotlardan oluÅŸan sahte olduÄŸu deÄŸerlendirilen 9 bin 580 euro ve 551 dolar ele geÃ§irildi.