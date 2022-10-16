Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya 23
parÃ§alÄ± bulutlu
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
3.626,96
ALTIN
981,97
DOLAR
18,60
STERLÄ°N
20,80
EURO
18,07
Karadeniz Teknik Ãœniversitesi 3 AraÅŸtÄ±rma GÃ¶revlisi alÄ±yor
Karadeniz Teknik Ãœniversitesi 3...
Ankara Sosyal Bilimler Ãœniversitesi SÃ¶zleÅŸmeli Personel alÄ±yor
Ankara Sosyal Bilimler Ãœniversitesi...
Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± 12 SÃ¶zleÅŸmeli BiliÅŸim Personeli alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler...
Karadeniz Teknik Ãœniversitesi 18 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alÄ±yor
Karadeniz Teknik Ãœniversitesi 18...

Ä°stanbul merkezli 5 ilde suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne operasyon

Fatih'te sahipleri yurt dÄ±ÅŸÄ±nda olan kiÅŸilerin ev ve arsalarÄ±nÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla ele geÃ§iren suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼neÂ operasyonÂ dÃ¼zenlendi. Ä°stanbul merkezli 5 ilde yapÄ±lan operasyonda 39 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

16 Ekim 2022 Pazar 16:05
Ä°stanbul merkezli 5 ilde suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne operasyon

STANBUL,(DHA)

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± ekipler, bir sÃ¼redir Fatih Balat'ta sahipleri yurt dÄ±ÅŸÄ±nda olan kiÅŸilerin ev ve arsalarÄ±nÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla ele geÃ§irenÂ suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼Â Ã¼yelerineÂ operasyonÂ dÃ¼zenledi. Ã–rgÃ¼t lideri Mesut B. ile birlikte 30 ÅŸÃ¼phelinin Â Balat'ta Ã¶zellikle gayrimÃ¼slimleri hedef alarak, ev ve arsalarÄ±na el koymak iÃ§in kasten Ã¶ldÃ¼rme ve yaralama dahil birÃ§ok suÃ§a karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tespit edildi

ÅžÃ¼phelilerin sahipleri yurt dÄ±ÅŸÄ±nda olan vatandaÅŸlarÄ±n mÃ¼lklerini internet siteleri Ã¼zerinden kiraladÄ±ÄŸÄ± ve aÃ§Ä±k alanlarÄ± ruhsatsÄ±z otoparka Ã§evirdiÄŸi tespit edildi. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucunda, Ä°stanbul merkezli Adana, MuÄŸla, DiyarbakÄ±r, ve DÃ¼zce'de dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlarÄ± operasyonlarda, liderdiÄŸini Mesut B.'nin yaptÄ±ÄŸÄ± suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile Ä°stanbul Â BeÅŸiktaÅŸ'ta Ã§atÄ±ÅŸmaya girdiÄŸi tespit edilen 18 ÅŸÃ¼pheli ile birlikte toplam 48 ÅŸÃ¼pheliye yÃ¶nelik yapÄ±lan operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonlarda 39 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.Â 

Adreslerde yapÄ±lan aramalarda 6 ruhsatsÄ±z tabanca, 4 Â ruhsatsÄ±z av tÃ¼feÄŸi, 6 ruhsatsÄ±z antika av tÃ¼feÄŸi, Â 2 kurusÄ±kÄ± tabanca ve bin 21 fiÅŸek, 1 adreste sera olarak tabir edilen uyuÅŸturucu madde imalathanesi, 2 kilo 10 gram kokain ve yaklaÅŸÄ±k bin 730 gram esrar ile Ã§eÅŸitli banknotlardan oluÅŸan sahte olduÄŸu deÄŸerlendirilen 9 bin 580 euro ve 551 dolar ele geÃ§irildi.

YENÄ° Ã‡AÄžRI GAZETESÄ°

Anahtar Kelimeler:
SuÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼SilahÄ°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Operasyon
Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
BaÅŸakÅŸehir Ã‡am ve Sakura Åžehir Hastanesiâ€™nde yaralÄ± madencilerin ailelerinin bekleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor
BaÅŸakÅŸehir Ã‡am ve Sakura Åžehir Hastanesiâ€™nde yaralÄ± madencilerin ailelerinin bekleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor
Denizi kirleten gemiye 2 milyon 380 bin lira cezaÂ 
Denizi kirleten gemiye 2 milyon 380 bin lira cezaÂ 
BartÄ±n'daki maden faciasÄ±; ocaktaki yangÄ±n etkisini azalttÄ±
BartÄ±n'daki maden faciasÄ±; ocaktaki yangÄ±n etkisini azalttÄ±
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans