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İstanbul Okan Üniversitesi 100 öğretim üyesi alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Mart 2021 Pazartesi 10:41
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İstanbul Okan Üniversitesi 100 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; İstanbul Okan Üniversitesi'nin mevcut ve açılması planlanan bölümlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin”  ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Akademik personel alımları için aranan özel/genel şartlar, başvuru tarihi, yeri ve şekliyle ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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