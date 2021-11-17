İstanbul Okan Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Okan Üniversitesi mevcut ve açılması planan bölümlerine “Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alımı yapacak.

Adayların İstanbul Okan Üniversitesi Akademik Personel Yönergesindeki atama şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

Adaylar başvurularını 16-30 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, 34959 Akfırat - Tuzla/İSTANBUL adresine şahsen veya posta yoluyla yapabilirler. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

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