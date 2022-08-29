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İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

29 Ağustos 2022 Pazartesi 13:40
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İstanbul Okan Üniversitesi’nin mevcut ve açılması planlanan bölümlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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