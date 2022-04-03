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İstanbul Rumeli Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
03 Nisan 2022 Pazar 11:04
İstanbul Rumeli Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İstanbul Rumeli Üniversitesi ‘nin ilanda belirtilen Fakülte Bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacaktır.

Son başvuru tarihi 15.04.2022 olup, müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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