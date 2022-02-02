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İstanbul Rumeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
02 Şubat 2022 Çarşamba 12:08
İstanbul Rumeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İstanbul Rumeli Üniversitesinin ilanda belirtilen Fakülte Bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacaktır.

Son başvuru tarihi 15.02.2022 olup, başvuruların yapılacağı adres ilanda belirtilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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