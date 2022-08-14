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İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

14 Ağustos 2022 Pazar 10:04
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin ilanda belirtilen Fakülte Bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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